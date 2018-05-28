РИАМО - 28 мая. Сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж, он крал лифтовое оборудование, которое затем сдавал в пункт приема металла, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в ночное время при помощи инструментов взламывал входные двери, незаконно проникал в технические помещения многоэтажных жилых домов, откуда похищал детали лифтового оборудования – электропровода и катушки тормозного электромагнита, содержащие в своем составе цветные металлы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что оперативники, изучив записи камер видеонаблюдения, установили и задержали правонарушителя возле одного из домов по улице Ворошилова после совершения аналогичного преступления. В ходе личного досмотра у мужчины полицейскими обнаружен и изъят 30-метровый электропровод.

«Задержанный пояснил, что похищенное имущество сдавал в пункт приема металла, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Установлена причастность подозреваемого к совершению трех краж лифтового оборудования», — уточнила Петрова.

В отношении злоумышленника следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Серпуховским городским судом подсудимый признан виновным в совершении преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.