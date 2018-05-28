РИАМО - 28 мая. Полицейские задержали мужчину, который накануне ранил ножом администратора супермаркета на улице Хлобыстова в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее у супермаркета на улице Хлобыстова, дом 20, корпус 1, неизвестный в ссоре ударил ножом в грудь администратора магазина. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Злоумышленник скрылся.

«В 15:30 27 мая по адресу: Москва, Рязанский проспект, <…> был задержан мужчина 1986 года рождения, зарегистрированный в Краснодарском крае, фактически проживающий в Москве на Рязанском проспекте, который изобличен в совершении указанного преступления», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.