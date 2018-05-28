РИАМО - 28 мая. Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе в центре столицы, его госпитализировали с тупой травмой живота и сотрясением головного мозга, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 18:55 27 мая по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 8 (дворовая территория), пенсионер, проживающий в 3-м Балтийском переулке, управляя личной автомашиной Toyota Land Cruiser 150, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованной автомашины несовершеннолетнего 2014 года рождения, проживающего во 2-м Лесном переулке», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП мальчика с тупой травмой живота, сотрясением головного мозга, ссадинами туловища и рук госпитализировали в медучреждение.

Собеседник агентства уточнил, что по факту ДТП проводится проверка.

Мать будут судить в Подмосковье за убийство своего ребенка>>