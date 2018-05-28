РИАМО – 28 мая. В деревне Елизаветино Дмитровского городского округа в Московской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«27 мая в 18:30 от диспетчера ЕДДС поступило сообщение об обнаружении авиабомбы времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в понедельник боеприпас времен ВОВ будет изъят и обезврежен силами ПСО-22.