РИАМО – 28 мая. Москвичи летом предпочитают путешествовать по России, а из заграничных направлений популярностью пользуются Италия, Турция и Греция, сообщили РИАМО представители крупных туроператоров.

«Самым ярким трендом по продажам туров в Москве за границу является Турция, вылеты в Анталью пользуются повышенным спросом, количество желающих приобрести туры в этом направлении достигает пика в октябре», - сказала директор по связям с общественностью туроператора «НТК Интурист» Дарья Домостроева.

Она добавила, что, по сравнению с 2017 годом, количество бронирований в Турцию увеличено в 2,5 раза. По-прежнему пользуется спросом отдых на Анталийском побережье, на Эгейском побережье, востребованы курорты в Мармарисе, Фетхие и Саригерме. Среди горящих туров популярны путешествия на Сицилию и остров Искья.

Стоит отметить, что большинство москвичей, по словам туроператора, в 2018 году предпочли отдыхать в пределах страны, и лидером среди российских курортов стал Крым, а также экскурсионные туры в Санкт-Петербург.

«Недавнее открытие Крымского моста стало причиной роста спроса на путевки и наземное обслуживание, в мае продажи туров из Москвы увеличились в 2,5 раза», - подчеркнула Домостроева.

Менеджер PR-отдела Danko Travel Company Александр Тепляков рассказал, что летом их клиенты предпочитают отправляться в Италию, а именно — в регион Эмилия-Романья. А зимой популярен горнолыжный курорт Селла-Ронда.

«Спрос на туры возрастает традиционно во время школьных каникул и в праздники», - отметил Тепляков.

Он также добавил, что 90% запросов приходится на экскурсионные туры благодаря официальным партнерам — круизной компании Moby (круизы по Балтийскому морю) и компании Costa (круизы по всему миру).

Как уточнила менеджер PR-отдела еще одной турфирмы «Библио-Глобус», помимо летних месяцев, к числу пиковых туристических периодов можно отнести новогодние даты и майские праздники.

«Безоговорочный лидер в предпочтениях туристов «Библио-Глобуса» в летнем сезоне 2018 - Россия, благодаря эксклюзивным контрактам туроператора с объектами размещения, а также собственной полетной программе. Москвичи покупают туры в Сочи, на курорты Краснодарского края и по Золотому кольцу России», - подчеркнула представитель турфирмы.