РИАМО – 28 мая. В Подмосковье в городском округе Шаховская в деревне Новоникольское обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ в поле, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«27 мая в 14:05 от диспетчера ЕДДС городского округа Шаховская поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ в поле. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Шаховского ОВД», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что на 29 мая запланировано изъятие и уничтожение боеприпаса силами ПСО-22.