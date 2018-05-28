РИАМО – 28 мая. В Московской области за последние сутки произошло более 20 возгораний, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 22. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раза, при этом были спасены 27 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В понедельник сжигание порубочных остатков запланировано в 138 местах на территории 5 муниципальных образований.