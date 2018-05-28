РИАМО - 28 мая. В московских поликлиниках открылись школы профилактики инфарктов и инсультов, записаться на занятия можно по направлению врача или самостоятельно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столичных поликлиниках начали работу школы профилактики инфарктов и инсультов. Занятия проходят на базе отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник. Записаться на занятия можно по направлению врача после проведенной диспансеризации, профилактического медицинского осмотра или самостоятельно, обратившись в отделение медицинской профилактики своей поликлиники», - говорится в сообщении.

Обучение в школах профилактики ориентировано на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт или инсульт, а также на пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия в школах проходят еженедельно в группах не более 10–15 человек. Врачи рассказывают слушателям о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, их последствиях, методах ранней диагностики, профилактики осложнений и самоконтроля. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни как основе профилактики хронических заболеваний.

«В столице уже успешно работает инфарктная сеть, в которую входят 29 сосудистых центров по всему городу. Количество инсультов у москвичей за последние четыре года снизилось на 20%. Профилактика – это реальный и самый эффективный путь к предотвращению сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт. Поэтому школы профилактики в поликлиниках играют не менее важную роль, чем сами сосудистые центры», – сказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Как отмечается в сообщении, преподавателями школ профилактики являются опытные врачи отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник, которые прошли специальную подготовку.

«Идея создания школ профилактики инфарктов и инсультов была поддержана в голосовании, проводившемся среди медицинских работников в проекте «Активный гражданин» в 2017 году», - подчеркивается в сообщении.