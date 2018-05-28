РИАМО - 28 мая. В столичных поликлиниках около 80% пациентов, которые обращаются в медучреждение за первичной помощью, попадают на прием к врачу общей практики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи общей практики проходят профессиональную переподготовку на базе ведущих медицинских вузов при поддержке департамента здравоохранения Москвы. Все врачи общей практики также получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тысяч рублей в соответствии с грантом, учрежденным правительством Москвы. Пациенты со сложными заболеваниями продолжают наблюдаться у врачей узкого профиля», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, каждый из врачей общей практики в среднем проводит более ста приемов в неделю. Всего за год врачи такие специалисты приняли свыше восьми миллионов человек.

«Сегодня в наших поликлиниках работают около 2,5 тысяч врачей общей практики. Все они прошли профессиональную переподготовку и оказывают помощь по таким направлениям, как отоларингология, офтальмология, неврология, хирургия, врачи могут провести несложные медицинские манипуляции: например, сделать ЭКГ, измерить глазное давление и другие», - добавил Хрипун.

Кабинеты врачей общей практики уже оборудованы во всех поликлиниках Москвы - это более 2 тысяч помещений для ведения приема и почти 600 манипуляционных кабинетов. Весной жители столицы оценили появление таких кабинетов в поликлиниках Москвы. Голосование прошло в разделе «Городские новинки» проекта «Активный гражданин». Свое мнение высказали более 134 тысяч человек, около 80% поставили нововведению пять баллов.

Как отмечается в материале, для удобства в поликлиниках Москвы недавно упростили запись на прием к участковому врачу через информационные киоски - инфоматы. Теперь, чтобы записаться, необходимо нажать лишь на одну кнопку на экране устройства: «Участковый врач». Ранее пользователям предлагалось выбрать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики» или «Педиатр участковый» в детских медучреждениях».