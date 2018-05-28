РИАМО - 28 мая. Пользователи портала mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы» смогут получить сообщение с результатами государственной итоговой аттестации в онлайн-режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Возможность получения онлайн-уведомлений о результатах государственной итоговой аттестации (ГИА) вновь доступна для столичных школьников и их родителей. Услугу, которая заработала в прошлом году, смогут получить пользователи портала mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы», - говорится в сообщении.

Сообщения с результатами экзаменов будут приходить в личный кабинет пользователя портала mos.ru, по электронной почте или на смартфон в виде push-уведомления. Такая функция избавит школьников и их родителей от необходимости постоянно проверять портал и ждать публикации результатов.

Как отмечается в материале, чтобы подписаться на e-mail-уведомления через портал mos.ru, необходимо зайти во вкладку «Услуги» и в разделе «Образование» выбрать «Среднее общее», а затем перейти в сервис «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового изложения (сочинения)». Далее необходимо ввести код участника, номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при регистрации на экзамен.

«Личные данные нужно сохранить под определенным именем. Это особенно удобно, если в личный кабинет родителя внесена информация на двух и более детей. После сохранения личных данных нужно подписаться на уведомления по электронной почте», - отмечается в материале.

Чтобы подписаться на уведомления с помощью приложения «Госуслуги Москвы», нужно зайти в свой профиль и в настройках выбрать вкладку «Образовательные уведомления», а затем ввести код участника и номер документа, удостоверяющего личность. Далее следует подписаться на тот способ получения сообщений, который удобен: push-уведомления или сообщения по электронной почте.

«В каждом уведомлении будет указано количество баллов за тот или иной экзамен, а также дана ссылка на портал mos.ru. По ней можно будет узнать подробные результаты аттестации, получить отсканированный вариант своей работы или прослушать аудиозапись ответов на устных экзаменах», - говорится в сообщении.

Первые основные государственные экзамены (ОГЭ) для учеников девятых классов прошли 25 и 26 мая. Школьники сдавали иностранный язык. Следующий этап итоговой аттестации ученикам девятых классов предстоит пройти 29 мая. Они будут сдавать русский язык. Ученики 11 классов будут сдавать первый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии, информатике и ИКТ 28 мая. Первые результаты ОГЭ появятся до 6 июня 2018 года.

В 2017 году услугой онлайн-уведомлений о результатах экзаменов воспользовались свыше 325 тысяч человек, из них около 137 тысяч пользователей выбрали уведомления по электронной почте и более 189 тысяч — push-уведомления.