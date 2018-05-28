РИАМО - 28 мая. Электрички по направлению в столицу на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются на 10-15 минут утром в понедельник по техническим причинам, сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«По техническим причинам утром 28 мая пригородные поезда Московско-Тверской ППК, следующие в Москву, могут задерживаться», — говорится в сообщении.

Электрички могут задерживаться на 10-15 минут.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

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