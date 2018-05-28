РИАМО - 28 мая. В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 20 градусов, фон атмосферного давления будет повышенным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков метеобюро Москвы и области, днем 28 мая ожидается переменная облачность. Без осадков. После полудня воздух прогреется до 18 - 20 градусов в Москве и до 15 - 20 - по области», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха будет близка к своей климатической норме. Геомагнитный фон спокойный.

«В целом в Московском регионе ожидается вполне комфортная погода: содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, что благоприятно для людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, хронической кислородной недостаточностью и бронхолегочными заболеваниями. Однако повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, приступы мигрени и ее усиление», - добавляется в материале.

Специалисты рекомендуют держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом, и постараться не пренебрегать прогулками на свежем воздухе.