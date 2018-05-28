РИАМО - 28 мая. На федеральной трассе М-4 «Дон» с понедельника вводят сезонные тарифы, при этом для постоянных пользователей платных участков при приобретении абонементов стоимость проезда не изменится, говорится в сообщении ГК «Автодор».

«На платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» с 28 мая 2018 года временно индексируется размер платы за проезд. Срок действия – до 30 сентября 2018 года включительно. Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков, она не коснется двух участков в Воронежской и Ростовской областях: 517-544 километр 1091-1119 километр», - отмечается в сообщении.

Сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период, изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей - транспортных средств первой и второй тарифных групп.

В то же время стоимость введенных с 14 мая этого года абонементов при проезде по транспондеру «T-pass» на участках 21-93 километр и 93-211 километр останется неизменной.

Утвержденная правительством РФ программа деятельности государственной компании «Автодор» на долгосрочный период предусматривает ежегодную индексацию платы за проезд с учетом изменения потребительских цен. С 28 мая на участках автодороги М-4 тарифы будут приведены в соответствие с уровнем 2018 года – с учетом индексации за прошлый год.

Для транспортных средств третьей тарифной группы индексируется дневной тариф только на двух платных участках: 414-464 километр и 544-633 километр. Стоимость изменится на 10 рублей. Для транспортных средств четвертой тарифной группы изменения произойдут на платном участке 93-211 километр, а также на платных участках с 414 по 633 километр. Стоимость проезда изменится на 10-30 рублей в зависимости от участка. На других участках М-4 «Дон» стоимость проезда не изменится.