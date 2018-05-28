РИАМО - 28 мая. В столице с понедельника по 1 июня впервые проведут Московскую неделю предпринимательства, в рамках которой организуют несколько масштабных событий.

С 28 мая по 1 июня впервые пройдет Московская неделя предпринимательства. В ее рамках запланированы сразу несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум «Трансформация-3» и форум модной индустрии.

Московская неделя предпринимательства направлена на развитие потенциала малого и среднего бизнеса, формирование предпринимательской культуры, обмен опытом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице в первом квартале 2018 года зарегистрировали порядка 17 тысяч индивидуальных предпринимателей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Всего на сегодняшний день в Москве работают почти 300 тысяч ИП.