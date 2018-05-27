РИАМО – 27 мая. Марафон «Бегущие сердца», который состоялся в 56 городах России, собрал более 50 миллионов рублей, часть из которых будет передана в фонд «Обнаженные сердца», сообщает РИА Новости.

Более 160 тысяч человек приняли участие в Зеленом марафоне «Бегущие сердца», организованном Сбербанком и фондом «Обнаженные сердца». В этом году забег в Москве впервые прошел на Васильевском спуске и в парке «Зарядье» у стен Кремля. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в столице марафон собрал более 15 тысяч человек.

«В этом году забег собрал по всей России — 53 миллиона рублей, из них в фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 миллиона рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития фонда «Обнаженные сердца», - говорится в сообщении.

Первый Зеленый марафон прошел в 2012 году. Сбербанк проводит забег второй год подряд вместе с фондом «Обнаженные сердца». За эти годы более 600 тысяч человек стали участниками марафона. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».