РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. На первенстве Европы в Сербии в воскресенье спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 4 медали, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В воскресенье в Сербии в городе Крагуевац завершилось первенство Европы по карате JKA 2018. Люберецкие спортсмены комплексной спортивной школы завоевали две золотые и две серебряные медали, внеся их в копилку сборной команды России», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что первое место у Миланы Иньковой, она победила среди девочек 10 лет. Золото – у Сергея Аболенского, он стал сильнейшим среди мужчин старше 40 лет. Серебро – у Егора Николаева и Ярославы Гайворонской. Первое командное место завоевала российская команда.

«Поздравляем люберецких спортсменов. Желаем дальнейших побед», - добавил Ружицкий.