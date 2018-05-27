РИАМО - 27 мая. Полиция проверила сообщение очевидца, о том, что на востоке Москвы девушку грубо усадили в автомобиль и увезли, инцидент оказался бытовым конфликтом между супругами, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция разыскивала черный Range Rover, который увез девушку с Открытого шоссе.

«Как было установлено, похищения не было. Это оказалась ссора между супругами», - сказал собеседник агентства.