РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В Подольске в воскресенье прошел чемпионат Московской области по гребному слалому 2018 года, в них приняло участие 40 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» главный судья соревнований Леонид Рябиков.

«В Подольске на реке Пахре в воскресенье прошли чемпионат Московской области и открытый турнир горокруга Подольск по гребному слалому. В них приняло участие семь команд Московской области из Бронниц, Раменского и поселка Богородское. Первое место в чемпионате Московской области заняла команда Государственного училища олимпийского резерва (ГУОР) города Бронницы», - сказал Рябиков.

Серебро у команды физкультурно-оздоровительного комплекса «Лотос» из поселка Богородское Сергиево-Посадского района. Бронзу получил Раменский клуб туристов. Самой молодой спортсменкой стала Елизавета Рябикова 2010 года рождения, а самым возрастным Иван Михайлов 1974 года рождения.

Открытый турнир горокруга Подольск являлся заключительным этапом чемпионата Московской области по гребному слалому 2018 года. Показавшие лучшие результаты будут представлять Подмосковье на соревнованиях российского уровня. В лидерах Александр Савицкий из Бронниц (ГУОР), Елизавета Терехова (ГУОР), Алексей Попов (Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта).

Организатором турнира в Подольске является подольский спортсмен Дмитрий Дедков, который собирается вместе с Центром спортивной подготовки по олимпийским видам спорта открыть в округе школу по обучению гребле на байдарках и каноэ.