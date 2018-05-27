РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Московская областная командная олимпиада по робототехнике Robolymp в Подольске собрала в воскресенье на своих мероприятиях около 600 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию администрации горокруга Татьяна Бежанова.
Соревнования Robolymp проходят в воскресенье на площадке школы №35 в микрорайоне Кузнечики. Событие стало финалом годовой подготовки юных инженеров и программистов. В Подольске они борются за право принять участие во Всероссийском отборе на международные соревнования World Robot Olympiad в университете Иннополис.
«В региональном отборочном туре принимает участие более 100 команд и 200 начинающих робототехников. Подольск представляют пять команд - две из школы №29 и три из гимназии №4 Подольска в творческой категории для детей 1999–2012 года рождения и младше, которые представят свои решения по теме «Еда имеет значение», - сказала Бежанова.
Она отметила, что всего вместе с учителями и судьями в Подольск приехало около 400 человек, еще 200 посетили олимпиаду в составе делегаций школ горокруга.
Торгово-промышленная палата и подольские компании «Русская кабельная компания», «Физприбор», «Робокинетика», «Завод Трансформер», администрация горокруга поддержали робототехническую олимпиаду. Во время соревнований прошло пленарное совещание для преподавателей робототехники, учителя обменялись опытом.
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