РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска прошел инклюзивный спортивный праздник «Протяни руку другу», в нем приняли участие около 90 детей, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Екатерина Фроленкова.

В микрорайоне Климовск на стадионе «Весна» 26 мая состоялся праздник «Протяни руку другу» для детей с разными возможностями здоровья. В программе был веселый марафон со спортивными конкурсами, уникальные эстафеты и многое другое. Проходило мероприятие при поддержке подольского отделения МБФ «Окно в мир», центра развития лидеров СО НКО, комитета по физкультуре и спорту администрации округа.

«Явка была рекордной - 88 детей-участников. Прибывающие дети сразу получали яркие манишки от компании «Декатлон» и купоны на подарки, а также проходили в палатку к аквагримерам. Волонтеры из лиги старшеклассников, ведущая из СДК «Молодежный», а также озорные скоморохи из СК «Атлет», проводили веселую разминку и мини-игры для детей»,- сказала Фроленкова.

Она отметила, что большим сюрпризом для всех стал выпуск в небо голубей. Такой подарок сделал детям директор стадиона «Весна» Александр Макеев. После небольшого вступительного слова на стадион въехали мотоциклисты из квадроклуба «Bizon», а также в празднике участвовал мотоклуб «Вольница».

На праздник пришли ребята из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей микрорайона Климовск, Климовской школы для детей с ОВЗ, МООРДИ «Рука об руку», из Домодедовской организации «Дардети» и многодетные семьи округа.

Мероприятие посетили около 200 человек. В рамках программы проводились различные конкурсы и игры. Помимо этого в празднике приняли участие и собаки из питомника «Стая снежных псов». В завершении программы дети получили в подарок сладости и мячи.