РИАМО - 27 мая. Самолет, следующий из Ташкента в Москву, совершил вынужденную посадку в Бухаре из-за сильной пыльной бури, он задерживается на 4,5 часа, сообщается на сайте авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

«Рейс НУ-55, следовавший по маршруту Ташкент – Ургенч - Москва из-за погодных условий в аэропорту «Ургенч» произвел посадку на запасной аэродром города Бухары», - говористя в сообщении.

В настоящее время борт возобновил полет по маршруту следования. Время задержки рейса составило 4 часа 30 минут.