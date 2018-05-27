РИАМО - 27 мая. Четверо неизвестных с предметом, похожим на пистолет, напали на двух подростков и отняли у них куртки около реки Лихоборки на севере столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 26 мая в 21:57 в ОМВД от двух подростков 2001 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Бусиновская Горка, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 мая примерно в 21:20 по указанному адресу, около реки Лихоборки, четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у несовершеннолетних куртки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.