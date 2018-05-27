РИАМО - 27 мая. Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению очевидца о похищении девушки, которую грубо усадили в автомобиль и увезли на востоке Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«Поступило сообщение от очевидца, который видел, что девушку грубо посадили в автомобиль на Открытом шоссе. Проводится проверка сообщения», - сказал собеседник агентства.

Также источник РИАМО в экстренных службах сообщил, что в розыск объявлен черный Range Rover.