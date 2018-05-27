РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В городском округе Люберцы Подмосковья прошли соревнования по вольтажировке, по итогам соревнований были выявлены победители в различных категориях, сообщила «РИАМО в Люберцах» директор ООО КСК «Каскад» Марина Большакова.

В КСК «Каскад» 25 и 26 мая прошли открытые чемпионат и первенство Люберец по вольтижировке. В соревнованиях приняли участие воспитанники шести клубов из Москвы и Московской области. Городской округ Люберцы был представлен КСК «Каскад».

«В чемпионате среди мужчин все призовые места получили воспитанники МАУ СШОР «Белка» из Котельников, чемпионом стал Сергей Рощин, второе место у Вячеслава Аврамова и третье у Олега Суркова. Среди женщин первое место заняла Валерия Гаврилова из МУ «СШ «Лидер» из Егорьевска, второе - София Полякова из «Белки», третье - Варвара Быкова из команды «Юность Москвы «Сокольники», - сказала Большакова.

Она уточнила, что в первенстве среди мальчиков первое место завоевал Евгений Кисин из клуба «Каскад», а среди девочек София Ягодина из «Белки».

«В чемпионате среди любителей был проведен только женский зачет. Места распределились следующим образом: первое место Мария Топоркова «Юность Москвы «Сокольники»; второе место - Татьяна Громова, КСК «Матадор», Москва; третье место - Валентина Королева «Юность Москвы «Сокольники», Москва», - пояснила Большакова.

По ее словам, в рамках чемпионата и первенства были проведены соревнования для самых маленьких спортсменов. Они выступали на лошадях с обязательной программой и на макете с произвольной. Соревнования по произвольной программе делились на две категории: CVNK дети до десяти лет и CVNB дети до семи лет.

Она уточнила, что спортсменки из клуба «Каскад» завоевали бронзу в категории CVNK, Мирослава Большакова - в обязательной программе, Арина Большакова - в произвольной.

«По окончанию соревнований прошли показательные выступления. Елизавета Короткова и Камилла Кузнецова из клуба «Юность Москвы «Сокольники» представили парное выступление на макете, Арина Масягина из клуба «Лидер» - на лошади. Александр Сажин и Дарья Брей из клуба«Каскад» порадовали зрителей лихим представлением в джигитовке», - отметила собеседница.

Она подчеркнула, что судейская коллегия во главе с судьей высшей категории Ларисой Поповой отметила высокий уровень организации соревнований и хорошую подготовку спортсменов.

Вольтижировка является неолимпийским видом конного спорта и представляет собой акробатику на движущейся по кругу лошади. Это очень зрелищные и красивые соревнования.