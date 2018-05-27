РИАМО - 27 мая. В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» днем в воскресенье отменили и задержали около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» два рейса отменили. В «Домодедове» шесть рейсов задержаны, два отменены, в «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.

Ветреная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%. Ветер западный, во второй половине дня его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>