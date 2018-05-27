РИАМО - 27 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причины, по которым решил выставить свою кандидатуру на пост столичного градоначальника.

«Я не сразу принял решение баллотироваться вновь. Восемь лет - немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве - это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание. Прошу извинить, если я кого-то из вас не услышал или обидел. Все что я делал - делал не из личных интересов, а из желания добра для москвичей», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что огромный масштаб города, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, неприспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее - потребовали большего времени, чем прошедшие восемь лет.

«Как недописанная картина, работа, не доделанная до конца, не приносит удовлетворения ни тебе, ни тем, ради кого она делается - москвичам, хотя самая трудная и болезненная часть уже позади. Высока вероятность того, что у твоего сменщика появятся иные приоритеты. Чтобы разобраться в огромном хозяйстве ему - так же, как в свое время и мне, - понадобится немало времени», - уточнил мэр.

Он добавил, что в результате многие начинания превратятся в «долгострой» или даже пойдут вспять. Все усилия могут оказаться напрасными.

«Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы. Я хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, не останавливаясь на достигнутом, но отталкиваясь от созданного фундамента, сделала следующий шаг не назад, не в сторону, а вперед», - пояснил Собянин.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет с 31 мая по 10 июня.