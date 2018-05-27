РИАМО - 27 мая. В подмосковных Химках прошел финальный матч Кубка флагов мира среди детских футбольных команд, победили юные спортсмены из России, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Детская сборная России выиграла Кубок флагов мира в Химках. В финале повержена Испания», - написал Терюшков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что это отличная мотивация для российской сборной в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».