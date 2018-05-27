РИАМО – 27 мая. Число аварий при полетах и повреждений воздушных судов авиакомпаний Москвы в результате происшествий снизилось в два раза за последние три года, при этом не уменьшается количество нарушений законодательства о безопасности полетов, сообщает ТАСС.

«За три года (с 2015 года по 2017 год включительно) количество аварий, повреждений воздушных судов и чрезвычайных происшествий сократилось вдвое, не допущен рост числа авиационных происшествий, катастроф и инцидентов», - сказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

При этом не снижается количество нарушений законодательства о безопасности полетов. В 2017 году было выявлено 300 таких нарушений, а за первый квартал 2018 года - уже более 100. С целью их устранения внесено 26 представлений, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, предостережено одно должностное лицо, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

Прокуроры в прошедшем году выявили ряд нарушений при сертификации воздушных судов авиации общего назначения.

«Так, по результатам проверок прокуратуры вскрыты факты незаконного проведения испытательных полетов пилотами гражданской авиации, несвоевременного проведения проверки инструментов, необходимых для сертификации. В 2017 году сертификаты летной годности аннулированы у 54 воздушных судов, за истекший период 2018 года прокуратурой инициирована процедура отстранения от эксплуатации 51 самолета», - добавила представитель ММТП.