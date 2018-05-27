РИАМО - 27 мая. На Ярославском шоссе в столице мотоцикл столкнулся с автомобилем Datsun, в результате аврии водитель мотоцикла погиб, а пассажирка госпитализирована в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 26 мая в 09:40 в ОМВД от граждан поступило сообщение о ДТП по адресу: Ярославское шоссе, дом 24.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 мая в 09:08 мужчина 1962 года рождения, управляя своим мотоциклом BMW С600Sport, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Datsun mi-DO, под управлением женщины 1958 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы. Пассажирка мотоцикла 1954 года рождения с сотрясением головного мозга, ТСТ, переломом бедра нарядом скорой помощи доставлена в медучреждение, госпитализирована.

По факту произошедшей аварии следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.

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