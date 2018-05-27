РИАМО - 27 мая. Полицейские ищут нападавшего, ударившего ножом мужчину на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«Около 14:30 на службу «02» поступило сообщение об инциденте, что на улице Хлобыстова, дом 20, корпус 1. На место прибыли полицейские, установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами один ударил другого ножом. Нападавший скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован. Полиция разыскивает злоумышленника, принимаются меры к его задержанию.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил РИАМО, что пострадавший получил серьезное ножевое ранение груди. Инцидент произошел в супермаркете Billa.