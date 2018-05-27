РИАМО – 27 мая. В модельное рабство попали 200 девушек в Москве, потому что их агентство набрало на них кредиты, сообщает Mash.

«Space models брало на работу совершенно разных барышень. Среди моделей могли оказаться девушки откровенно не модельной внешности, главное требование: внести 90 тысяч за обучение. Вот только эти деньги агентство получало в кредит и тайком от кандидаток», - говорится в сообщении.

Девушки подавали документы при трудоустройстве, агентство делало копии и набирало на них займы. Деньги фирма забирала себе, а возвращать их, конечно, приходится пострадавшим.

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