РИАМО - 27 мая. В Москве пресекли деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в оптовой реализации контрафактных моторных масел, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что хранение фальсифицированной продукции осуществлялось на арендуемых складских площадях на территории столицы. Контрафактные масла под брендами известных мировых производителей крупным оптом сбывали во все регионы страны», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на основании собранных материалов Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело.

«При проведении обысков изъято более 5 тысяч пятилитровых канистр фальсифицированной продукции, а также документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организаций, задействованных в схеме реализации контрафактного масла. В отношении 13 участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - добавила Волк.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление мест производства фальсифицированных моторных масел, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, продолжаются.