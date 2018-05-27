РИАМО - 27 мая. На автодороге Куровское - Шатура в городском округе Ликино-Дулево Подмосковья столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14:10 в городском округе Ликино-Дулево на 7 километре автодороги Куровское - Шатура произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии ранено четыре человека», - говорится в сообщении.

Ведомство призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.