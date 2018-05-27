РИАМО - 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех жителей региона с праздником Троицы и пожелал счастья и благополучия.

«Со светлым праздником Пресвятой Троицы! Пусть в ваших домах всегда будут счастье и благополучие. Мира, добра и здоровья!» - написал Воробьев в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона, в воскресенье Воробьев принял участие в праздничных мероприятиях в честь Святой Троицы в Сергиевом Посаде.

«В Троице-Сергиевой лавре состоялась божественная литургия, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем Святейший патриарх обратился к верующим с Первосвятительским словом с балкона Патриарших покоев. На один из главных церковных праздников собралось более 5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Христиане отмечают Троицу или Духов день в 50-й день после Пасхи, в 2018 году эта дата выпала на 28 мая. Троица является одним из наиболее важных в христианстве праздников.