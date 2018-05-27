РИАМО - 27 мая. В ходе пьяной ссоры в СНТ Одинцовского района Подмосковья мужчина убил собутыльника, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 26 мая в 01:30 в своем доме в СНТ деревни Сергиево Одинцовского района обнаружен труп мужчины 1973 года рождения, зарегистрированного в Москве.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Одинцову ГСУ СК России по Московской области мужчина 1970 года рождения, зарегистрированный в Электростали. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Убийство». В отношении задержанного избирается мера пресечения.