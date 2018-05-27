РИАМО – 27 мая. В соответствии со вступившими в силу в воскресенье поправками в Воздушный кодекс России, пассажиры авиарейсов смогут получать увеличенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, сообщает Газета.ru.

«За задержку международного рейса с настоящего момента устанавливается максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей, вместо 25 рублей за час задержки», - говорится в сообщении.

Общая компенсация за утерянный багаж увеличилась с 600 рублей за 1 килограмм пропажи до 90 тысяч рублей. Пассажирам расширили возможность выбора места предъявления иска к перевозчику, так как ранее это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании. В соответствии с новыми поправками, подать иск можно будет также по месту жительства пассажира.

Данные изменения внесли в Воздушный кодекс в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.