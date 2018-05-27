РИАМО - 27 мая. Полицейский в Зеленоградском административном округе Москвы был вынужден применить предупредительный выстрел в воздух для предотвращения массовой драки, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«26 мая около 20:00 поступило сообщение о том, что во втором микрорайоне Зеленограда произошло избиение мужчины. На место прибыли сотрудники полиции, одним из которых с целью предотвращения противоправных действий был произведен выстрел. Пятеро нападавших, в том числе женщина из Зеленограда, доставлены в отдел полиции. Пострадавший госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших от выстрела полицейским в воздух нет. По факту инцидента проводится проверка, по результату которой будут приняты процессуальные решения.

По данным СМИ, местный житель сделал замечание компании людей, шумно выпивавших около подъезда жилого дома. В ответ «отдыхающие» предложили ему выйти и продолжить беседу лицом к лицу. После того, как мужчина спустился, завязалась драка – жильца, которому не понравилось поведение нетрезвых граждан, повалили на землю и принялись избивать. Пострадавший был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.