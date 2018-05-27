РИАМО – 27 мая. Стали известны лучшие произведения, отобранные специальным жюри Букеровской премии, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году, сообщает Газета.ru.

«В шорт-лист попали произведения пяти авторов, по одному за каждое десятилетие с момента основания литературной премии. В их числе «В свободном государстве» (премия 1971) индийца Видиадхара Найпола, «Лунный тигр» (1987) британки Пенелопы Лайвли, «Английский пациент» (1992) канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса (2017)», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что лауреатом международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук.