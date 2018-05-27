РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 30 мая ответит на вопросы жителей на традиционной встрече с ними 30 мая.

«В среду, 30 мая, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Она пройдет в Красковском культурном центре по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом 2», - написал Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться проблемы жилищно-коммунальной сферы и ряд других вопросов.

«Начало в 18 часов. Приглашаю всех желающих», - добавил глава муниципалитета.

Ружицкий ежемесячно проводит встречи с жителями, на которых отвечает на вопросы и отчитывается перед горожанами о проделанной работе.