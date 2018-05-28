РИАМО - 28 мая. У выпускников школ России с понедельника начнется основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), первым станет срез знаний по географии и информатике.

На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32694 выпускника подмосковных школ.

В проведении ЕГЭ будет задействовано 325 тысяч организаторов и руководителей пунктов проведения экзамена (ППЭ), более 24 тысяч членов государственных экзаменационных комиссий, около 19 тысяч технических специалистов, 7,6 тысячи медицинских работников.

В частности, в Подмосковье будет 1,1 тысячи пунктов проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования.

В Москве в каждом районе на базе образовательных организаций будут работать 308 пунктов для сдачи ЕГЭ. Еще два ППЭ для учащихся, которые находятся на лечении, откроют в Российской детской клинической больнице и Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Также 23 выпускника напишут ЕГЭ дома.

Для сдачи ЕГЭ в основной период будет организовано 5576 ППЭ, в том числе 733 пункта в труднодоступных и отдаленных местностях и 66 ППЭ в других странах.

Сдавать ЕГЭ в 2018 году намерены 6,5 тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, в том числе организовано 14 ППЭ в лечебных учреждениях и более 300 ППЭ на дому.

В 2018 году практически все ППЭ перешли на технологию печати экзаменационных материалов в аудиториях с зашифрованных электронных носителей. При этом в ППЭ будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект материалов, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократит возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать комплектов в аудитории из 15 человек занимает 10-12 минут. Эта технология успешно зарекомендовала себя во время досрочного периода ЕГЭ-2018.

Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением сохранится на уровне прошлого года и составит 93%.

Мониторинг хода экзаменов будут вести более 50 тысяч общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей (в том числе более 6 тысяч федеральных общественных наблюдателей, более 1,3 тысячи федеральных онлайн-наблюдателей). Кроме того, в регионы отправятся 80 федеральных экспертов. Во всех регионах организованы ситуационные центры.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% - базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 14% - на химию. В числе популярных предметов также традиционно история (20%).

ЕГЭ по математике базового уровня пройдет 30 мая, 1 июня - ЕГЭ по математике профильного уровня. Химию и историю выпускники напишут 4 июня. 6 июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 июня - иностранные языки (устную часть).

Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня - экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна ЕГЭ по литературе и физике 20 июня. Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля.