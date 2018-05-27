РИАМО - 27 мая. Неизвестный украл у ИП на юго-востоке столицы одежду на общую сумму около 9 миллионов рублей и скрылся на грузовике с прицепом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 26 мая в 12:29 в ОМВД от мужчины 1974 года рождения поступило сообщение о краже на 17 километре МКАД (внутренняя сторона).

«Установлено, что 25 мая в 23:50 неизвестный, находясь по указанному адресу, совершил кражу товара (одежды), принадлежащего ИП, скрылся на автомобиле МАЗ с прицепом», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 9 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».