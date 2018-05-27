РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В подмосковном Подольске сотрудник полиции вместе с владельцем нашли украденный подростками в микрорайоне Кузнечики мотоцикл Honda, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

В микрорайоне Кузнечики между 03:00 и 04:00 26 мая подростки украли мотоцикл Honda VFR 800, припаркованный под окнами дома №36 на улице Академика Доллежаля. Очевидец снял на камеру четверых ребят в камуфляжной форме. Владелец обратился в полицию.

«В тот же день, 26 мая, вместе с оперативником из полиции мы нашли и подростков, и мотоцикл, который они прятали в лесу», - сказал пострадавший.

По его словам, в настоящее время с подростками работает полиция.