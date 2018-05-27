РИАМО - 27 мая. Свыше 15 тысяч человек стали участниками благотворительной акции - Зеленого марафона «Бегущие сердца» в Москве, безопасность мероприятия обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По центральным улицам столицы проходит благотворительная акция - Зеленый марафон «Бегущие сердца». В мероприятии принимают участие свыше 15 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте фонда, Зеленый марафон «Бегущие сердца» проходит в 54 городах России, а также в других странах присутствия группы Сбербанк с участием более 150 тысяч человек.

Главный старт традиционно был дан в Москве и впервые Зеленый марафон «Бегущие сердца» прошел на Васильевском спуске. Программа марафона включает забег на дистанции 4,2 километра, 10 километров (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской) и 21,1 километра и церемонию награждения победителей.

Все расходы, связанные с организацией мероприятия, полностью покрываются спонсорами и партнерами, принявшими в нем участие. Все артисты, диджеи, ведущие, музыканты и фотографы работают бесплатно. А все средства, собранные участниками и корпоративными командами, в полном объеме перечисляются в фонд помощи детям «Обнаженные сердца».