РИАМО - 27 мая. Четверо неизвестных с предметами, похожими на нож и пистолет, похитили автомобиль Honda Accord у мужчины на севере столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 26 мая в 17:55 в дежурную часть УВД от неработающего мужчины 1986 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: улица Нижняя Масловка, дом 6, корпус 1.

«Установлено, что 25 мая в 02:00 по указанному адресу четверо неизвестных, угрожая предметами, похожими на нож и пистолет, заявителю, нанесли ему телесные повреждения, открыто похитили у него 6,5 тысяч рублей, ключи от автомобиля Honda Accord, после чего на указанной машине скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».