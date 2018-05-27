РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на детских площадках на улице Школьная и Заводская сделали резиновое основание, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улицах Школьная, дом №31/7, и Заводская, дом №21, завершили работы по обустройству резинового основания», - говорится в сообщении.

Жителей попросили до 28 мая не заходить на территорию данных детских площадок.

Резиновое покрытие обезопасит детей от травм при падении, на нем не будет скапливаться влага.