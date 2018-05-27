РИАМО - 27 мая. Неизвестный украл автомобиль Mazda 6 стоимостью около 1,3 миллиона рублей в подмосковном Воскресенске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого мая в 10:10 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина, зарегистрированный по адресу: Воскресенск, улица Кагана, дом 27/10, с заявлением о том, что с 22:00 25 мая до 10:00 26 мая от дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Mazda 6 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,28 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.