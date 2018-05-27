РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, который ограбил квартиру на улице Бородинская в подмосковном Подольске, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что неизвестный в квартире на улице Бородинская похитил личное имущество заявителя, причинив материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в ходе проведения оперативно-роазыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.