РИАМО - 27 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме ко Дню химика заявил, что жизнь современного человека невозможно представить без продукции химических предприятий, сообщает Газета.ru.

«Примите мои сердечные поздравления с Днем химика. Этот замечательный праздник объединяет людей самых разных специальностей – технологов, инженеров, экологов, ученых и исследователей, фармацевтов, радиохимиков, всех, кто посвятил свою жизнь изучению химической науки», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр подчеркнул, что химическая промышленность занимает особое место в экономике России и обеспечивает сырьем большое количество отраслей.

Он добавил, что российские ученые-химики разработали «уникальные материалы», которые используются в медицине, металлургии, автомобилестроении, космической отрасли и при строительстве ядерных реакторов.

«Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции химических предприятий», - отметил Медведев.

Также он пожелал работникам химической области удачи, новых успехов и ярких открытий.