Причиной конфликта стала задержка зарплаты некоторым рабочим на три месяца. Дом, у которого произошла драка, заселён неполностью. Местные жители не пострадали, у строителей есть травмы.
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Причиной конфликта стала задержка зарплаты некоторым рабочим на три месяца. Дом, у которого произошла драка, заселён неполностью. Местные жители не пострадали, у строителей есть травмы.
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