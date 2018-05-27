РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. с, который находился в машине, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В поселке МИС 26 мая в 19:15 водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia, не справился с управлением и совершил наезд на препятствия - дерево и забор. В результате пострадал ребенок двух лет, который находился в детском автокресле сзади», - говорится в сообщении.

Малыша госпитализировали в медучреждение с переломом голени. По словам отца, водителя авто, ребенок был пристегнут.